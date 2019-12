Veranstaltungsort am Lise-Meitner-Gymnasium : Startschuss für Planung einer neuen Aula

Musiklehrer Andreas Kruse vom Lise-Meitner-Gymnasium ist bei einer früheren Veranstaltung in der Aula in seinem Element. Archiv:Seybert. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Der Veranstaltungsort am Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern ist alt und renovierungsbedürftig. Der Kulturausschuss hat jetzt den Einstieg in die Planung eines neuen Raums beschlossen.

Noch wird es zwar viele Jahre dauern, bis Geldern eine neue Aula oder eine Art Stadthalle bekommen wird. Auf dem Weg zu einer neuen, moderneren Veranstaltungsstätte ist jetzt aber zumindest ein erster Schritt unternommen worden. Der Kulturausschuss entschied am Mittwoch einstimmig, im Haushalt für 2020 25.000 Euro für eine erste Bestands- und Bedarfsanalyse bereitzustellen.

Dazu sollen auf Wunsch der SPD-Fraktion Beteiligte aus Politik, Verwaltung, Vertreter der Schulen, von Vereinen und andere Nutzer der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums im kommenden Jahr zusammenkommen, um in einem ersten Schritt den Status quo zum Raumangebot für Veranstaltungen in Geldern sowie den Bedarf für die Zukunft zu ermitteln. Érst wenn dies geklärt sei, soll in einem zweiten Schritt über die architektonische Gestaltung einer neuen Aula/Stadthalle diskutiert werden.

Info Aula an mehr als 60 Tagen im Jahr genutzt Nutzung Die Lise-Meitner-Aula hat 806 Plätze (588 Parkett, 196 Balkon, 22 Reserve). So wird sie jährlich genutzt: Schulen⇥18 Belegungstage Stadt Geldern ⇥ 16 Vereine ⇥ 20 Externe Kulturveranstalter ⇥9

Ende der 50er-Jahre als Schulaula konzipiert, ist die Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums mittlerweile viele Jahrzehnte alt. Laut Auskunft der Verwaltung müssen in den nächsten Jahren einige Modernisierungsmaßnahmen ergriffen werden. Die Aula entspreche auch nicht mehr dem neuesten Stand der Technik.

Die SPD-Fraktion hatte deshalb den Antrag gestellt, über den Umbau der Aula oder einen Neubau zu entscheiden. Gerade im Hinblick auf die Schulentwicklung – insbesondere aufgrund der noch ungeklärten Zukunft der beiden Gymnasien – und der übrigen Stadtplanung, „sollte der Startschuss für die Planung einer neuen Aula schnell fallen, wenn wir auf Dauer die Grundversorgung im kulturellen Bereich sichern möchten“, sagte Hejo Eicker (SPD) vor der Abstimmung. Über den beantragten Aula-Umbau oder Neubau wurde letztlich zwar nicht abgestimmt, geeinigt hat sich der Kulturausschuss aber zumindest auf den Kompromiss, 2020 in die „Planungsphase null“ einzusteigen. Für CDU und FDP wäre eine bauliche Entscheidung über den Aula-Umbau/Neubau noch zu früh gewesen. „Noch wissen wir ja nicht, was aus den beiden Gymnasien wird“, sagte Ralf Jahn (CDU). „Wir sollten die Entscheidung deshalb nicht übereilen.“ Mit dem Kompromiss, schon einmal in die erste Planung einzusteigen, konnte die CDU aber leben.