Schul- und Verwaltungscampus in Geldern Stadt plant klimafreundliche Wärme für Rathaus und Schulen

„Uns ist bewusst, dass die Umsetzung eines CO2-freien Wärmeversorgungskonzepts eine komplexe Aufgabe ist, die eine enge Abstimmung und Kooperation erfordert. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch diese Zusammenarbeit einen bedeutenden Schritt in Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit in Geldern gehen können“ sagt Jennifer Strücker.