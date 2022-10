Arbeiten kosteten 45.000 Euro : Stadt hat den „Schwarzen Weg“ in Geldern saniert

Geldern Neuer Asphaltbelag kostete rund 45.000 Euro. 95 Prozent gab es als Förderung. Der Weg befand sich in einem sehr schlechten Zustand.

Über das Ende einer Holper- und Stolperstrecke am Rand der Innenstadt freuen sich nicht nur die Reisemobilisten am Stellplatz Holländer See, die die Parallelstrecke zur Kreisstraße nun gern mit dem Rad befahren. Zwischen dem Geldertor und dem Brühlschen Weg sanierte die Stadt Geldern den „Schwarzen Weg“, den auch Freizeitsportler und Spaziergänger in ihre Strecken einfügen. Der Weg, der sich in einem sehr schlechten Zustand befand, erhielt einen neuen Asphaltbelag. Wie die Stadt Geldern mitteilt, entstanden Baukosten in Höhe von rund 45.000 Euro. Weil das Projekt, einen Gewinn für die Nahmobilität darstellt, fand auch die Förderbehörde daran Gefallen. Sie unterstützte die Baumaßnahme mit 95 Prozent.