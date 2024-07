Die Kinder freut’s Stadt Geldern investiert in Spielplätze – diese Projekte laufen

An gut 15 Spielplätzen im Stadtgebiet ist die Stadt Geldern in diesem Jahr bereits tätig geworden, um beispielsweise wie an den Spielplätzen Kaplanshof oder Schanzfeld Wipptiere zu erneuern, diverse Wasserpumpen in Betrieb zu nehmen oder Teile von Spielkombinationen – wie am Spielplatz Heiligenweg oder an der Flanderner Straße – auszutauschen.