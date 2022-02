Geldern investiert rund 108.000 Euro : Sperrung der Brücke im Rathauspark wegen Sanierung

Geldern Von Fußgängern und Radfahrern wird dieser Weg oft benutzt. Auch Theaterbesucher werden ab sofort „umgeleitet“, wenn sie vom Verwaltungsparkplatz zur Aula laufen.

Eine neue Unterkonstruktion erhält die Brücke im Gelderner Stadtpark am Issumer Tor. Wie die Stadt Geldern mitteilt, beginnen in dieser Woche die Arbeiten der Brücken-Spezialisten von STH Hüttental aus Netphen im Siegerland. Während der Sanierung der von Radfahrern und Fußgängern genutzten Verbindung zwischen dem Rathausparkplatz und dem Friedrich-Nettesheim-Weg muss die Brücke bis etwa Mitte März gesperrt werden.

Projektleiterin Jeanette Scholten vom Tiefbauamt: „Eine kurze Umleitung durch den Stadtpark ist ausgeschildert, so dass die Passanten weiterhin vom Parkplatz aus zum Beispiel zur Aula im Lise-Meitner-Gymnasium gelangen.“ Im Stadtpark befindet sich eine zweite Brücke, so dass auch die Theaterbesucher weiterhin den Parkplatz an der Verwaltung nutzen können. Neben der Konstruktion aus Stahlträgern wird auch ein neuer Belag aus Kunststoff-Recyclingbohlen montiert. Auch das Geländer wird erneuert. In die Sanierung des Bauwerks investiert die Stadt Geldern etwa 108.000 Euro. Fragen zum Projekt beantwortet Jeanette Scholten. Sie ist im Rathaus erreichbar unter Telefon 02831 398323.