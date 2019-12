Nicht berücksichtigte Anträge im Haushaltsentwurf : Gelderner SPD-Fraktion kritisiert Verwaltung scharf

Geldern Nicht berücksichtigte Anträge im Haushaltsentwurf, zu viele Arbeitsgruppen in der Schulpolitik und nicht umgesetzte Beschlüsse der Vorjahre: Die SPD-Fraktion um den Vorsitzenden Andreas van Bebber nimmt die Stadt in die Mangel.

Haushalt für 2020 Der vorgelegte Haushaltsentwurf für 2020 sei zwar insgesamt „gut, ordentlich und solide“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas van Bebber. Abgesehen von den hohen Schulinvestitionen sei es jedoch ein „reiner Verwaltungshaushalt“. Neu sei aber, „dass sich bis auf den Bereich Schule alle Themen, die Gesellschaft und Politik dieses Jahr beschäftigt haben, wie zum Beispiel Natur und Klimaschutz, nicht im Haushalt wiederfinden“, sagt van Bebber. Viele Themen seien nicht im Haushaltsentwurf „eingearbeitet worden“, sondern fänden sich nur in der gesonderten Antragsliste, in der Anträge der Fraktionen aber auch von Vereinen aufgeführt sind. „Dabei sind die Themen in diesen rund 40 Anträgen genau die, die sich mit der Gestaltung und Weiterentwicklung der Stadt befassen“, sagt er. „Wir haben deshalb schon den Anspruch, dass einige der Anträge noch in den Haushalt kommen.“ Seine Fraktion hat zum Beispiel Anträge gestellt, das Dach des Bürgerforums wieder zu begrünen sowie die Dächer der Bushaltestellen. Dass die rund 40 Anträge nicht in den Haushaltsentwurf eingearbeitet werden, sei ohne Vorankündigung passiert. In den Vorjahren sei die Praxis eine andere gewesen, „da hat die Verwaltung vorher schon geprüft, welche Anträge passen und sich umsetzen lassen.“ Nun müssten alle Anträge erst noch beraten werden, auch die Kosten der beantragten Maßnahmen seien nun unklar.