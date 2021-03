Steigende Infektionszahlen : SPD begrüßt Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung

Geldern Die angestrebte Impfstelle in Geldern sei ein wesentlicher Beitrag, um das Impfzentrum des Kreises zu entlasten. Luft nach oben sehen die Sozialdemokraten beim Testangebot.

Insbesondere im Hinblick auf die wieder deutlich steigenden Infektionszahlen begrüßt die SPD-Fraktion in Geldern sowohl das im Bürgerforum eingerichtete Testzentrum als auch die angestrebte Impfstelle in der Sporthalle an der Sekundarschule.