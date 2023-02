Ein Jahr Krieg gegen die Ukraine Gelderner zeigen Solidarität im Regen

Auch in Kevelaer zeigten am Freitag Menschen Solidarität mit der Ukraine. Vertreter aller christlichen Kirchen Kevelaers versammelten sich zum Friedensgebet in der Basilika. Anschließend wurde auf dem Kapellenplatz aus an der Friedenskerze entzündeten Grablichtern ein Kreuz gebildet als Zeichen der Mahnung und Hoffnung.