Reise nach Mittelerde Elben, Zwerge, Hobbits – das waren die Tolkien-Tage in Pont

Von Freitag bis Sonntag traf man in Pont mehr als zehntausend Herr- der-Ringe-Fans aus ganz Europa an, konnte das Leben in Mittelerde erleben, Gewandungen ansehen, nach Herzenslust trinken und essen sowie in einer Bibliothek mit Werken von und über Tolkien schmökern. „Es ist das größte Herr-der-Ringe-Event an dem wir teilgenommen haben. Wir sind eine Gruppe von zwölf Leuten und haben uns vor einem Jahr alle auf einem anderen Event in Italien kennengelernt. Es ist wirklich schön und beeindruckend hier“, berichtete Christiano Carassai, der mit seiner Gruppe aus Italien angereist ist.