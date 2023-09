Erstmals direkt gewählt So lief die Wahl des Schülersprechers an der Realschule in Geldern

Aufgeregtes Flüstern vor der Mensa in der Realschule An der Fleuth. Die Schülerinnen und Schüler stehen Schlange, um zur Wahlurne zu gehen. Doch die Mitschüler aus dem Sozialwissenschaftskursus haben alles im Griff. Einzeln treten die Schüler nach vorn, zunächst wird der Schülerausweis kontrolliert und im Wählerverzeichnis abgehakt. Erst dann gibt es den Stimmzettel und den Umschlag, bevor es in die Wahlkabine geht. Am Ende verschwindet der Umschlag in der Urne, es ist vollbracht. So durchlaufen am Freitag nach und nach alle Klassen den Wahlgang, denn es steht eine wichtige Entscheidung an. Zum ersten Mal wird der Schülersprecher an der Realschule An der Fleuth in direkter Wahl gekürt.