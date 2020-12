Interview mit dem Gelderner Tierheim : Das große Zittern bleibt Tieren diesmal erspart

Hunde können beim Abfeuern von Raketen in Panik geraten. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Geldern Christian Franz, der 2. Vorsitzende der Tierschutzvereins in Geldern, erzählt wie schwer der Lärm und das Lichtspektakel der Silvesternacht für die Tiere wirklich ist.

In diesem Jahr wird es an Silvester vergleichsweise ruhig zugehen. Wie schlimm war das Spektakel in den vergangenen Jahren für die Tiere?

CHRISTIAN FRANZ Sehr schlimm. Viele Tiere geraten bei dem unerwarteten Krach in Panik. Das bedeutet nicht nur kurzzeitigen Stress, sondern kann auch langfristige Folgen haben. Manche Hunde zum Beispiel erleiden eine Art Trauma. Wenn sie anschließend laute Geräusche wie zum Beispiel das Knallen einer Autotür hören, werden sie wieder in die Silvesternacht zurückgeworfen und spüren eine vergleichbare Angst

Christian Franz vom Tierschutzverein Geldern freut sich auf eine ruhigere Silvesternacht. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wie verbringen Sie und die anderen Mitarbeiter des Tierheims Silvester?

Franz Wir sind ständig in Bereitschaft, da sich in der Nacht immer wieder Hunde losreißen. Sie flüchten in Panik, verkriechen sich irgendwo und finden später nicht mehr nach Hause. Dabei kann es auch zu leichten Verletzungen kommen. Autounfälle hat es hier in Geldern zum Glück bisher noch nicht gegeben, aber auch das kann immer passieren. Im Tierheim selbst versuchen wir den Tieren so gut es geht ein Gefühl von Sicherheit zu geben: Alle Fenster bleiben geschlossen und wir schalten überall das Licht ein und extra für die Katzen das Radio an.

Können Sie Menschen verstehen, die an Silvester auf jeden Fall Feuerwerk zünden wollen?