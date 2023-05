Ehemaliger US-Präsident Wie das Glas von „Ike“ Eisenhower nach Walbeck kam

Walbeck in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs: Die Engländer verwandelten den Ort in ein riesiges Heerlager. Auf Schloss Walbeck richtete sich der Divisionsstab der Lowland Division ein. Der britische Feldmarschall Montgomery schlug sein Hauptquartier auf dem Schulhof in einem großen Zelt auf. Auch Sir Winston Churchill war am 23. März 1945 zu Gast in Montgomerys Hauptquartier. Dwight David „Ike“ Eisenhower, der während des Zweiten Weltkrieges Supreme Commander und später der 34. Präsident (1953 bis 1961) der Vereinigten Staaten von Amerika war, fand zwar nicht den Weg ins Dorf, war aber auch im Wald zwischen Arcen und Walbeck bei seinen Truppen. Daran erinnert das „Eisenhower-Glas“, das Heimatdichter Jakob Schopmans nach dem Abzug der Truppen fand. Heute ist es im Besitz seines Enkels Klaus Schopmans, 2. Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins. Und es kam jetzt zu neuen Ehren, als Mack Teasley aus den USA, seines Zeichens lange Zeit im Ehrenamt im Presidential Library und Museum in Eisenhowers Heimatstadt Abilene tätig, in Weeze im RAF-Museum am Flughafen zu Gast war.