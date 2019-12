Gelderner Winterevent beendet : So fällt die Bilanz von„Heiß auf Eis“ aus

So fällt die Bilanz von„Heiß auf Eis“ aus

Ein Blick von oben auf „Heiß auf Eis“ 2019 in Geldern. Foto: Adrian Terhorst

Geldern Das Winterevent auf dem Gelderner Marktplatz ist beendet. Das Fazit der Beteiligten fällt positiv aus, die Eisbahn wurde sehr gut angenommen. Für 2020 haben die Betreiber bereits einige Veränderungen geplant.

Ein letztes Mal konnten die Gelderner am Sonntag – bei bestem Wetter – auf dem Marktplatz einen Glühwein schlürfen, eine Bratwurst essen oder ihre Runden auf der Eislaufbahn drehen. „Heiß auf Eis“ ist nach 24 Tagen beendet.

„Die Beteiligten waren mit der Resonanz sehr zufrieden“, teilte Stadtsprecher Herbert van Stephoudt mit. So nutzten mehr als 1100 Schüler die Möglichkeit, auf der Eisbahn kostenlos auf Schlittschuhen ihre Runden zu drehen. „Ein neuer Rekord“, wie van Stephoudt sagt. Die Eisbahn war in diesem Jahr erstmals überdacht – das Zelt mag nicht besonders schön sein, war angesichts des vielen Regens aber sinnvoll. „Das Dach hat sich wirklich bewährt“, sagte Dennis Degen, Mitarbeiter bei der Veranstaltungsfirma Eventura, die die Eisbahn erstmals betrieb, am Sonntag. Die Auslastung habe gestimmt. „Im Durchschnitt waren pro Tag 100 bis 150 Personen auf der Eisbahn“, sagte er. Für 2020 gebe es auch bereits Ideen, die Eisbahn noch attraktiver zu gestalten. „Wir wollen aber noch nicht zu viel verraten“, sagte Degen.