Kampf den Schlaglöchern : Gelderns neue Fräse macht Wege glatt

GELDERN Die Stadt hat rund 60.000 Euro investiert, um Buckelpisten den Garaus machen zu können. Von der neuen Fräse profitieren auch Kommunen in der Nachbarschaft.

In einer Arbeitsbreite von zwei Metern arbeitet sich die an einen Schlepper angehängte Maschine mit rund zwei Stundenkilometern vor. Dabei ist die Maschine auch in der Lage, den Weg so zu modellieren, dass das Wasser nach außen in die Bankette ablaufen kann. Erreicht wird dieser Effekt, weil der Boden von außen in Richtung Wegemitte bearbeitet wird, so dass ein leichtes Gefälle zum Wegrand entsteht.