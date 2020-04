Kostenpflichtiger Inhalt: St.-Clemens-Hospital in Geldern : Die Klinikseelsorgerin

Schwester Marlies Mauer ist Pastoralrefentin und Seelsorgerin im St.-Clemens-Hospital Geldern. Foto: Clemens-Hospital. Foto: St.-Clemens-Hospital

Geldern Schwester Marlies kümmert sich seit 25 Jahren im St.-Clemens-Hospital in Geldern um Verletzte und Kranke, neuerdings auch um Corona-Patienten. Sie leistet seelischen Beistand und spendet Trost an einsamen Tagen, vor allem an Ostern.