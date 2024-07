Unfall in Kapellen Bikerin fährt frontal in entgegenkommenden Wagen

Einen schweren Unfall hat es am Donnerstagnachmittag auf der Straße Zitterhuck gegeben. Ein Frau war mit einem Motorrad auf der kurvenreichen Strecke von Geldern in Richtung Kapellen unterwegs. Die Route ist bei Motorradfahrern sehr beliebt. Die Bikerin kam plötzlich aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab. Sie geriet mit dem Motorrad auf den Grünstreifen, hat dann vermutlich gegengelenkt und fuhr so auf die Gegenfahrbahn. Hier kam gerade ein Wagen entlang, der nicht mehr ausweichen konnte und das Motorrad erfasste.