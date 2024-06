Angebot für Bedürftige in Geldern Schulmaterialmagazin hilft bereits seit zehn Jahren

Das Angebot richtet sich konkret an Kinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien, die zum Beispiel auf Bürgergeld oder andere Sozialleistungen angewiesen sind. „Natürlich gehen wir davon aus, dass zunächst der öffentliche Zuschuss für Schulmaterial, der in zwei Raten an Familien mit Schulkindern jeweils im August und Februar geht, ausgeschöpft wird, bevor das Angebot des Schulmaterialmagazins in Anspruch genommen wird“, sagt Alfred Mersch. Denn selbstverständlich handele es sich bei dem Tafel-Angebot um eine Ergänzung – und nicht um eine Ersatzleistung.