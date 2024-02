Schülervertretungen in Geldern vernetzen sich Schüler planen integratives Sportfest

Die Idee, die fünf Schülervertretungen zu einem gemeinsamen Treffen zusammenzubringen, war im Rahmen der Bürgermeister-Schülersprechstunde entstanden. Sven Kaiser und Gelderns Beigeordneter Markus Grönheim (unter anderem zuständig für den Bereich Jugend und Familie) hatten in den vergangenen Monaten die Schülervertretungen aller fünf weiterführenden Schulen in Geldern besucht, um so mit den Jugendlichen in einen intensiveren Austausch zu kommen und sich anzuhören, was sie in Geldern und den Ortsteilen bewegt.