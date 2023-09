An defekter Ampel in Geldern Keinen Auftrag erhalten – Schülerlotse muss aufhören

Wenn sich ein Auto nähert, dann fährt Carsten Rosenbusch auf die Straße. Mit leichtem Surren setzt er seinen elektrischen Rollstuhl in Bewegung, hält mit der einen Hand eine signalrote Kelle in die Luft, mit der anderen winkt er die Schüler über die Straße. Jeden Morgen macht Rosenbusch das, vor der Albert-Schweitzer-Schule in Geldern. Freiwillig. Und ohne Auftrag von Schule oder Stadt.