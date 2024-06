Verzögerung bei Michael-Schule und Spee-Gymnasium Schüler in Geldern warten auf Umzugstermin

Der Umzug des Friedrich-Spee-Gymnasiums (FSG) in Geldern ist ins Stocken geraten. Eigentlich sollte ein Großteil der Schüler bereits im Sommer an den Westwall ziehen. Der Rest sollte in den Herbstferien in der früheren Sekundarschule einquartiert werden, wo momentan noch die Schüler der Michael-Schule untergebracht sind. Da nun feststeht, dass ihre Schule später fertig ist als geplant, müssen die Grundschüler länger in der Sekundarschule bleiben. Was dazu führt, dass die Schüler des Friedrich-Spee-Gymnasiums erst im nächsten Jahr umziehen werden. „Wir waren mental bereit. Hatten schon ausgemistet und die ersten Kisten gepackt. Jetzt bleiben wir auf Stand-by, bis es losgeht“, sagt FSG-Schulleiter Rudolf Germes.