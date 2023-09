Junior-Coaches am Friedrich-Spee-Gymnasium Von der Schulbank auf die Trainerbank

16 Schüler des Friedrich-Spee-Gymnasiums der Jahrgänge 2006/07, darunter vier Mädchen, haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass es in der Zukunft mit dem Fußball in Deutschland erfolgreich weitergehen kann. In ihrer Freizeit haben sie sich nach dem Unterricht zu DFB-Junior-Coaches ausbilden lassen.