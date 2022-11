Brandserie geht weiter Wieder brennt ein Auto in Geldern

Seit mehreren Wochen hält eine Autobrandserie Geldern in Atem. In der zweiten Novemberwoche standen in Geldern insgesamt zwölf Autos in Flammen. Die Tat vom Montagabend ist der 13. Autobrand in Geldern im November. Die Suche nach dem oder den Tätern läuft weiter. Als am Montag, 7. November, sieben Autos in Geldern brannten, nahm die Polizei einen Mann aus Weeze fest, der sich in der Nähe eines Tatorts aufhielt. Zuvor hat es in der Gemeinde ebenfalls eine Brandserie gegeben. Weil der 42-Jährige über einen festen Wohnsitz verfügte, ließ die Polizei ihn wieder frei. Daraufhin brannten noch fünf weitere Autos in Geldern. Ob die Polizei weiter in Richtung des Weezers ermittelt, kann sie nicht sagen. „Es handelt sich um laufende Ermittlungen“, so der Polizeisprecher.