Schmugglerspektakel in Walbeck Zeitreise an die niederländische Grenze

Ein besonderes Highlight beim Schmugglerspektakel in Walbeck am Samstag waren die verschiedenen Handwerkerstände, die den Besuchern einen Einblick in längst vergangene Zeiten boten. Die Weberfrauen und die Frauen am Spinnrad zeigten ihr Können, während die Waschfrauen in traditioneller Manier ihre Arbeit verrichteten. Auch Holzattraktionen zogen viele Neugierige an, denn hier wurde mit Sägen und Äxten gearbeitet. Die historische Feuerwehr präsentierte eine beeindruckende Löschaktion und demonstrierte die Techniken von damals.