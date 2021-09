Musik in Geldern : Benefiz-Schlagerfestival in Gelderns Industriegebiet

Geldern Am Samstag wird an der Zeppelinstraße 4 von 15 Uhr bis 2 Uhr ein volles Programm geboten. Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel statt, es gilt die 3-G-Regelung.

Gelderns Frittenrebell Eric Mulders steht in den Startlöchern. Am Samstag, 4. September, ist es soweit. Im Gelderner Gewerbegebiet findet ein Schlagerfestival für den guten Zweck statt. Der Niederländer Mulders hat seine Kontakte spielen lassen und mehr als 20 Künstler zusammengetrommelt, die ab 15 Uhr bis 2 Uhr morgens Musik und Stimmung machen.

Die Künstler treten ohne Gage auf, auch der Eintritt ist frei. Der Erlös aus dem Getränkeverkauf und Verkauf von Essen geht an die Aktion „Ferien für Kinder“, auch bekannt als Castra Nova. Die Veranstaltung findet an der Zeppelinstraße 4 in Geldern statt. Das Gelände hat das Unternehmen Mali-Küchen zur Verfügung gestellt, das in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert.