Einweihung und Besichtigung am Wochenende Sanierung der Friedhofshalle in Hartefeld abgeschlossen

Jürgen Hüsken, Projektverantwortlicher der Gelderner Bau Gesellschaft: „Wir haben großen Wert darauf gelegt, die Funktionen zu hinterfragen und zu durchdenken, um an der einen oder anderen Stelle auch deutliche Verbesserungen erzielen zu können.“ So verfügt Hartefelds Friedhofshalle jetzt nicht nur über einen neuen Kühlraum. Entstanden ist zum Beispiel ein großer Raum, der es den Familien ermöglicht, in Würde vom Verstorbenen Abschied zu nehmen. Der Zugang wird künftig durch eine digitale Schließanlage ermöglicht.