Nach Rakatenangriff auf Wosnessensk Mahnwache für ukrainische Partnerstadt

Bei dem Angriff wurden mehrere Häuser sowie eine Lagerhalle zerstört, in der wichtige Baumaterialien für den Wiederaufbau der zerstörten Stadtteile gelagert wurden. Der anschließende Großbrand erfasste auch mehrere Nebengebäude der Lagerhalle. Des Weiteren wurde in unmittelbarer Nähe ein Trainingsraum schwer beschädigt, in dem Kinder und Jugendliche in Karate und Aikido trainiert werden. Der Angriff ereignete sich nur 50 Minuten vor Trainingsbeginn, sodass die offiziellen Stellen von großem Glück sprechen, dass keine Kinder zu Schaden kamen.