Auf der Jagd nach dicken Pötten Warum ein Gelderner Schiffe auf der ganzen Welt fotografiert

Für die „Ever Ace“ setzte sich Roger Borm aus Geldern ins Auto und fuhr 250 Kilometer weit, um die Dame im Rotterdamer Hafen in Empfang zu nehmen. Es war nicht das erste Mal, dass er für ein einziges Schiff soweit gefahren ist. Mit knapp 24.000 Containern, auch Teu genannt (Twenty-foot Equivalent Unit, also Zwanzig-Fuß-Standardcontainer), gilt die Ever Ace als eines der größten Containerschiffe der Welt. Eines, das der heute 53-Jährige unter keinen Umständen verpassen wollte. Wochenlang hatte er sie im Internet ausgespäht, hatte ihren Fahrplan studiert, sich ein Hotelzimmer gebucht, das Wetter beobachtet und sein komplettes Kamera-Equipment vorbereitet. Er wusste, wo und wann sie in Asien beladen worden war und wann sie in Europa eintreffen sollte. „Sie sah aus wie eine grüne Mamba auf dem Wasser“, erinnert sich Borm an den Moment, als er sie zum ersten Mal sah.