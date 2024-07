Ritterkämpfe und Mittelaltermarkt Mittelalterliches Spektakel am Schloss Walbeck

Unter einer Zeltplane haben Wikinger ihr Lager aufgebaut und sitzen dort in geselliger Runde. Der eine zieht Kugeln auf die Lederschnur einer Halskette, der andere schnitzt an Pfeilen. Der Lederer hat gerade Pause gemacht, die einzige Frau am Tisch webt Brettchenborte. Ihre Leinengewänder stellt die Interessegemeinschaft „Heimskringla“ aus Mülheim selber her. „Wir sind an diesem Wochenende mit fünf Personen hier“, sagt Alt-Jarl (neudeutsch: Ehrenvorsitzender) Jörg „Odin“ Schwartzer. „Wir haben uns auf der Fahne geschrieben, die Geschichte der Wikinger lebendig darzustellen.“