Erstes Treffen im Mühlenkindergarten Geldern richtet Trauergruppe für Erwachsene ein

Der Verlust eines Menschen wirft Fragen auf, auf die Hinterbliebene allein möglicherweise keine Antworten finden. Zusammen mit der Sterbe- und Trauerbegleiterin Nicole Füngerlings aus Geldern bietet die Stadt Geldern nun eine Trauergruppe für Erwachsene an. Stattfinden werden die Treffen im Familienzentrum in der städtischen Kindertagesstätte Mühlenkindergarten am Steprather Weg 32 in Walbeck. Von Januar bis Mai kommt die Gruppe insgesamt acht Mal jeweils donnerstags von 19 bis etwa 21 Uhr zusammen, um sich auszutauschen.