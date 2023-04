Am letzten Wochenende im April Gelderns Reisemobilfest mit viel Programm

Organisator Rainer Niersmann: „Wir halten es so, dass das Reisemobilfest möglichst ungezwungen ablaufen kann. Unseren Gästen entstehen bis auf die Stellplatzgebühr keine Kosten. Eine gesonderte Anmeldung braucht man nicht. Nur bei einigen Programmpunkten, wie zum Beispiel unseren Bus- und Fahrradtouren, sollte man sich anmelden.“ Zum Zentrum des mobilen Urlaubs wird dabei erneut der Stellplatz am Holländer See. Freilich wird der allein dem Ansturm nicht gerecht. Auch andere Stellflächen werden in Anspruch genommen und mit Infos versorgt. Vorsorglich wird – neben etablierten Stellplätzen - auch ein Großteil der Parkflächen am Gelderner Rathaus für Reisemobile eingeplant. Für den Spaß – nicht nur am Platz, sondern auch bei Touren in die Umgebung der Stadt – sorgen die Organisatoren. Freunde treffen und Shoppen am Verkaufsoffenen Sonntag. Das zieht, wie Rainer Niersmann, Tourismuschef der Stadt Geldern erklärt: „Geldern ist schon längst zu einem festen Ziel im Tourplan vieler Reisemobilfreunde geworden. Die Leute wissen: Bei uns geht es herzlich zu und wir bieten viel. Da füllen sich unsere Stellplätze fast wie von selbst“.