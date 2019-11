Selbsthilfegruppe Brustkrebs in Geldern : Reden heilt nicht, aber hilft

Regine Arendt aus Geldern kämpft gegen Brustkrebs und hat in Geldern die einzige Selbsthilfegruppe gegründet. Foto: Norbert Prümen (nop)

Geldern Im Mai bekam Regine Arendt aus Geldern die Diagnose Brustkrebs. Chemotherapie, Bestrahlung und viele Operationen hat sie heute hinter sich. Ihre Krankheitsgeschichte ist noch nicht vorbei, doch schon jetzt gründet sie eine Selbsthilfegruppe in Geldern – und schließt damit eine Lücke.

Weil sie ein Mensch ist, der gerne plant, hat sich Regine Arendt wenige Tage nach der Diagnose an ihren Laptop gesetzt und recherchiert. Sie hat sich darüber informiert, wie eine Chemotherapie funktioniert, wie die Ärzte einen Port setzen, welche Beschwerden andere Patienten während der Behandlung hatten und wie sie versucht haben, diese ein wenig zu lindern. Mit einer Liste von Tipps ist sie dann in die Behandlung gegangen.

Im Mai 2018 hatten Ärzte bei einer Mammographie einen Knoten in Regine Arendts Brust gefunden. Drei Tage später war klar, dass der Tumor bösartig ist. Sofort haben die Ärzte sie krankgeschrieben, für ein ganzes Jahr. „Das war komisch, ich hatte ja schließlich kein gebrochenes Bein“, sagt sie heute. „Viele haben ja Todesangst. Ich habe versucht, die Behandlung mit Stärke anzugehen. Packen wir es an, hab ich mir gedacht.“

Info Die häufigste Krebserkrankung Häufigkeit Mit rund 69.000 Neuerkrankungen jährlich ist Brustkrebs die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Alter Fast 30 Prozent der betroffenen Frauen sind bei Diagnosestellung noch jünger als 55 Jahre – ein Alter, in dem die meisten anderen Krebserkrankungen zahlenmäßig noch kaum eine Rolle spielen. Sterberate Mehr als 17.000 Menschen jährlich überleben Brustkrebs nicht, damit liegt die Sterberate bei 23 Prozent.

Chemotherapie, Operation, Bestrahlung – so der Plan. Wie kräftezehrend der Kampf gegen Krebs sein kann, spürt Regine Arendt schon bei der ersten Chemo im Juni. Nach den ersten Behandlungsrunden ist sie eine Woche lang komplett weggetreten. Die Nerven unter den Füßen sind geschädigt, sie kribbeln, als stünden sie unter Strom. Nach einigen Tagen fallen die Haare aus, ihr Mann rasiert Regine Arendt den Kopf. Ihre Fingernägel werden so weich, dass sie umklappen, wenn sie unvorsichtig in eine Tasche greift. Irgendwann verschwindet ihr Geschmackssinn, jeden Essen schmeckt für sie gleich fad.

Neben der Chemo, die dafür sorgen soll, dass der Tumor in ihrer Brust nicht weiter wächst, bekommt sie eine Antikörpertherapie. Die soll das Immunsystem animieren, damit die körpereigene Abwehr den Tumor zerstört. Die starken Medikamente richten in Regine Arendts Körper aber auch Schaden an.

Seit dem Sommer 2018 leidet sie an Rückenschmerzen, die die Ärzte nicht unter Kontrolle bekommen. Es stellt sich heraus, dass zehn ihrer Brustwirbel gebrochen sind. Durch die Krebsbehandlung hat sie Osteoporose bekommen, ihre Knochen haben an Dichte verloren und brechen leicht. Ihre Schmerzen sind so schlimm, dass sie keinen Teller mehr heben kann.

Es folgen mehrere komplizierte Operationen, erst um den Tumor in der Brust zu entfernen, dann um die gebrochenen Brustwirbel zu fixieren. Sechs Wochen lang muss sie sich noch einer Strahlentherapie unterziehen, die die Krebszellen zerstören soll. Erst danach, etwa ein halbes Jahr nach der Diagnose, kann sie mit der Reha beginnen.

In dieser ganzen Zeit hat Regine Arendt oft gefehlt, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Zwar gibt es eine Selbsthilfegruppe in Kleve, die war für die Geldernerin während ihrer Krebsbehandlung aber nur schwer zu erreichen. Sich ins Auto zu setzen und 40 Kilometer zu fahren, sagt sie, sei während einer Chemotherapie undenkbar.

Darum gründet Regine Arendt nun eine neue Selbsthilfegruppe in Geldern für Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Damit schließt sie eine Lücke – einen solchen Gesprächskreis gibt es in Geldern nämlich schon seit mehreren Jahren nicht mehr. „Es fühlt sich alles ein wenig leichter an, wenn man sich mit Gleichgesinnten unterhält“, sagt sie. Das Gefühl, mit der Erkrankung nicht alleine zu sein, die Möglichkeit, mit anderen Betroffenen zu sprechen, kann entlasten und stärken. Jeden ersten Dienstag im Monat soll ein Gesprächskreis in der Gelderland-Klinik stattfinden.

Erst einmal will Regine Arendt die Erfahrungen und Probleme der anderen Frauen hören, Themen sammeln. Sie kann sich aber auch gut vorstellen, Experten zu den Runden einzuladen: Ärzte, Physiotherapeuten, Kosmetiker, die den krebskranken Frauen Tipps zum Schminken geben. Manchmal, sagt Regine Arendt, sind es aber die auch die kleinen Handgriffe, die große Wirkung haben können. So hat sie während der Chemo ihre Füße immer in Kirschkernen gebadet, um das elektrische Kribbeln zu lindern. „Vielleicht kann ich einigen Frauen helfen und selbst noch dazulernen“, sagt sie.

Noch ist Regine Arendts eigene Krankengeschichte nicht abgeschlossen. Die Rekonstruktion ihrer Brust mussten die Ärzte um ein Jahr verschieben, weil die Antikörpertherapie ihr Herz geschädigt hat. Trotzdem möchte sie schon jetzt all ihre Kraft in die Selbsthilfegruppe stecken. Reden heilt den Krebs nicht, hilft aber.