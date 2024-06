Rauch in Zwischendecke Alarm bei H&M in Geldern – Feuerwehr rückt aus

Geldern · Etwa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Donnerstag am H&M in Geldern im Einsatz. Der Rauchmelder hatte ausgelöst, Kunden und Beschäftigte mussten das Geschäft verlassen. Das war passiert.

27.06.2024 , 11:29 Uhr

Etwa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Foto: Eirik Sedlmair