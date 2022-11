Raub an Tankstelle in Geldern : Zwei Jugendliche schubsen Verkäuferin und rauben E-Zigaretten

Die Hem-Tankstelle in Geldern ist am Sonntagabend beraubt worden. Foto: Dirk Möwius

Geldern Zwei Täter haben am Sonntagabend in der Hem-Tankstelle in Geldern E-Zigaretten aus dem Regal genommen und wollten flüchten. Als die Verkäuferin sich ihnen in den Weg stellte, stießen die beiden sie beiseite und verletzten sie dabei an der Hand.

Zu einem räuberischen Diebstahl ist es an der Hem-Tankstelle in Geldern am Sonntagabend gekommen. Gegen 20.40 Uhr betraten zwei Personen den Verkaufsraum der Tankstelle, die am Kreisverkehr am Geldertor liegt, und nahmen E-Zigaretten aus dem Regal. Als sie den Laden verließen, ohne zu bezahlen, versuchte die Verkäuferin die Täter aufzuhalten. Dabei wurde sie geschubst und verletzte sich leicht an der Hand.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: sehr jung, zwischen 15 und 17 Jahre alt. Beide trugen schwarze Kapuzenpullis, der eine hatte außerdem eine blaue Jeans, weiße Sneaker und eine weiße Corona-Maske auf und mittellange, braune Haare, der andere trug eine graue Jogginghose, schwarze Schuhe und eine schwarze Corona-Maske.

Das ist schon der zweite Vorfall an der Hem-Tankstelle in diesem Jahr. Sie wurde im August überfallen. Um die Mittagszeit betrat damals ein Mann den Verkaufsraum und forderte Geld. Der Täter hatte sich eine Sturmhaube übergezogen und bedrohte den Angestellten mit einer Pistole. Der Täter stopfte sich das Geld in eine Bauchtasche und flüchtete. Der Vorfall im August reihte sich in eine Serie von mehreren Tankstellenüberfällen ein. Betroffen waren auch die Aral in Aldekerk und die Shell in Kevelaer.

Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Tatverdächtigen, deren Fahrzeug oder Fluchtrichtung geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.