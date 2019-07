Polizei sucht Zeugen : Randalierer wüten durch Geldern und schlagen Scheiben ein

Geldern Vier eingeworfene Scheiben, ein abgetretener Spiegel und umgeworfene Bauzäune sind die Bilanz einer Nacht in Geldern. Ob alle Fälle zusammenhängen, ist noch unklar.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Eine ganze Freitagnacht lang waren offenbar Randalierer in Geldern unterwegs und haben dabei mehrere Fensterscheiben eingeschlagen und einen Autospiegel abgetreten. Wie jetzt erst öffentlich bekannt wurde, ging die erste Meldung am 13. Juli um 3 Uhr bei der Polizei ein. Eine Zeugin hatte vier junge Personen, zwei männlich und zwei weiblich, am Südwall beobachtet. Dort haben die Jugendlichen nach Informationen der Polizei die Baustellenzäune am alten Finanzamt umgeworfen. Auf der Fahrt dorthin entdeckten die Polizisten eine weitere Zerstörung: An einem Schmuckladen auf der Issumer Straße hatten Unbekannte das Schaufenster mit zwei Pflastersteinen eingeworfen. Gestohlen wurde aus dem Ladenlokal jedoch nichts.