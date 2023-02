Seit 30 Jahren Verkehrserziehung in Geldern Der Rolf Zuckowski vom Niederrhein

Leo traut dem Braten nicht so recht. In wenigen Sekunden wird ein rohes Ei der Schwerkraft gehorchen und zu Boden fallen, und er soll einfach nur so dastehen und es in einer Butterbrotdose auffangen. „Das Ei“, sagt Rainer Niersmann, der das Experiment leitet, „ist kein gewöhnliches Ei.“ Vielmehr handele es sich um seinen Assistenten „Ei-Man“. „Und wie es sich für einen guten Stuntman gehört, trägt Ei-Man einen Helm.“