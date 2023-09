Donnerstag in Geldern Radfahrerin bei Unfall mit 86 Jahre alten Autofahrer schwer verletzt

Ein 86-Jähriger aus Issum war in seinem Volkswagen Golf auf der Duisburger Straße in Richtung Geldern unterwegs. An der Einmündung zur Krefelder Straße wollte er nach rechts in Richtung der Innenstadt abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 66-jährigen Pedelecfahrerin aus Kerken, die von rechts kommend den Geh- und Radweg befuhr und die Einmündung queren wollte.