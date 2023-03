Kreisverkehr in Geldern Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Geldern am Kreisverkehr an der Clemensstraße und Königsberger Straße lebensgefährlich verletzt worden. Die 36-Jährige war am Freitag gegen 16.10 Uhr mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie mit einem Auto zusammenstieß, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.