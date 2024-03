Rettungshubschrauber im Einsatz Radfahrer bei Unfall auf der B58 in Geldern schwer verletzt

Der Unfall geschah in Höhe der Einmündung der Burgstraße an der Venloer Straße (B58). Der Verkehr in Fahrtrichtung Pont wurde auf die Burgstraße abgeleitet. In Fahrtrichtung Geldern nutzten viele Autofahrer den schmalen Weg „Am Goltenhof“, was zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen führte.