Streit um Vorfahrt in Geldern : Radfahrer attackiert Autofahrer

Streit um Vorfahrt in Geldern

An diesem Kreisverkehr kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Foto: Stadt Geldern

Geldern Weil ein Autofahrer ihm die Vorfahrt nahm, rastete ein Radfahrer in Geldern völlig aus. Erst beleidigte er den 61 Jahre alten Autofahrer, dann bremste er dessen Wagen mit seinem Rad aus und schließlich schlug er ihm ins Gesicht. Die Polizei fahndet nun nach dem jungen Mann.

Die Polizei fahndet nach einem aggressiven Radfahrer. Wie sie am Freitag mitteilte, beleidigte und attackierte der Unbekannte am Mittwoch gegen 14 Uhr einen 61 Jahre alten Mann aus Geldern.

Der 61-Jährige fuhr mit seinem Auto vom Parkplatz der Sporthalle „Am Bollwerk“ zur Haltelinie an der Vernumer Straße, als der Radfahrer den Radweg an der Vernumer Straße in Richtung Kreisverkehr entlang fuhr. Der Radfahrer hatte Vorfahrt.