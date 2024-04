Aktion auf dem Gelderner Wochenmarkt Auf Rechte von Menschen mit Behinderung aufmerksam machen

In diesem Jahr beteiligen sich auch die Stadt Geldern und die Lebenshilfe Gelderland an dem Aktionstag. Sie werden am Freitag mit einem Infostand auf dem Gelderner Wochenmarkt vertreten sein, teilt die Stadtverwaltung mit. „An dem Tag wollen wir gezielt auf die Rechte von Menschen mit Behinderung aufmerksam machen“, sagt die Integrationsbeauftragte der Stadt Geldern, Tanja Angenendt. „Der Protesttag ist ein Appell an alle Bürger aktiv zu werden und Menschen mit Behinderung dabei zu unterstützen, sich für ihre Rechte stark zu machen.“