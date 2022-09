Ausbildung am Lise-Meitner-Gymnasium : Feuerprobe für Jungschiedsrichterin

Sonia Zarescu hat ihr erstes Spiel gepfiffen: Die Paarung JSG Walbeck/Auwel-Holt II gegen SV Arminia Kapellen-Hamb in der D-Jugend. Foto: Schule

Geldern/Straelen Die 16-Jährige Sonja Zarescu hat ihr erstes offizielles Spiel in der D-Jugend gepfiffen, nachdem sie zuvor die Prüfung zur Schiedsrichterin am Lise-Meitner-Gymnasium bestanden hatte. Hilfe gab es auf und neben dem Platz von einer Patin.

Vor Kurzem trafen die beiden D-Jugendmannschaften JSG Walbeck/Auwel-Holt II und SV Arminia Kapellen-Hamb auf der Sportanlage des SC Blau-Weiß Auwel-Holt zum Kreisklassenduell aufeinander. Geleitet wurde das Spiel von der 16-jährigen Sonia Zarescu. Es war ihr erster Einsatz als Schiedsrichterin. Möglich war das, weil sie zuvor an der Arbeitsgemeinschaft für Fußballschiedsrichterinnen und -schiedsrichter am Lise-Meitner-Gymnasium Geldern teilgenommen hatte. Dabei hatte sie früher kaum Berührungspunkte mit Fußball.

„Vor dem ersten Treffen wusste ich nicht einmal, ob ich überhaupt länger mitmachen würde“, erzählt die Schülerin, „und jetzt pfeife ich mein erstes Spiel – verrückt!“ Auf die Frage, warum sie Schiedsrichterin werden wollte, antwortet sie: „Ich wollte das einfach ausprobieren, weil es sehr spannend klang.“

Vier Monate lang besuchte sie einmal wöchentlich die AG unter Leitung der beiden Lehrer Marvin Koch und Sören Rudolph. Alle Bemühungen gipfelten schließlich in einer Ende Juni am Lise-Meitner-Gymnasium stattfindenden 30-minütigen Abschlussprüfung. Nachdem Sonia diese erfolgreich bestanden hatte – so wie 18 weitere Schülerinnen und Schüler – war für sie klar: „Jetzt möchte ich auch so schnell wie möglich auf dem Platz stehen und pfeifen.“

Sonia Zarescu mit ihren beiden Mentoren Marvin Koch und Sören Rudolph. Foto: Schule

Nach ihrer Anmeldung beim SV GW Vernum war es dann soweit. Eine gute Stunde vor Anpfiff traf sie in Begleitung der Schiedsrichter-Patin Liane Rademacher am Sportplatz in Auwel-Holt ein. Die Aufgabe der Paten besteht darin, die neuen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in ihren ersten drei Spielen zu unterstützen – sowohl auf als auch neben dem Platz.

Bevor das Spiel losgehen konnte, musste Sonia erst noch die Ausrüstung der Spieler überprüfen, den Online-Spielbericht durchsehen, die Netze hinsichtlich möglicher Beschädigungen kontrollieren, sich selbst umziehen und noch ein letztes Mal die Spielabläufe besprechen. Vor dem Spiel war sie dann doch ganz schön aufgeregt, aber dass Liane da war, habe ihr sehr geholfen, erzählt sie.

Und dann ging es los: Die 18 D-Jugendlichen, darunter bei der Gastmannschaft zwei weitere Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums, standen bereit und Sonia pfiff an. Das Spiel war geprägt von vielen Wetterwechseln, falschen Einwürfen und Toren von Kapellen-Hamb, die das Spiel mit 6:0 für sich entscheiden konnten. Nachdem sich Sonia vor allem zu Beginn des Spiels noch häufig bei ihrer Patin rückversicherte, gelang es ihr nach und nach immer besser, das Spiel selbstständig zu leiten. „Es hat Spaß gemacht und war gar nicht so schwer wie gedacht. Was mir noch etwas schwerfällt, ist, immer sofort das Richtige anzuzeigen. Das wurde aber nach und nach schon besser“, so Sonias erstes Fazit direkt nach dem Abpfiff. Nach einer kurzen Aufwärm- und Verschnaufpause gab es für das neueste Mitglied der aktiven Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter des Kreises Kleve-Geldern auch noch eine Waffel von der Patin: „Am Ende waren meine Hände vom Regen und Wind so kalt, dass ich die Auswechslungen kaum noch notieren konnte.“

Insgesamt waren sowohl die Trainer beider Mannschaften als auch Liane Rademacher mit Sonias Leistung zufrieden. „Nach heute ist mir klar: Ich werde weiterhin pfeifen. Ich muss noch viel üben, aber ich hoffe, dass die zukünftigen Spiele auch so viel Spaß machen werden“, resümierte Sonia selbst.

Für Interessierte an Sonias neuem Hobby bieten sich verschiedene Lehrgänge des Fußballverbands Niederrhein an. Weitere Informationen dazu finden sich unter www.werdeschiedsrichter.de. Auch eine Neuauflage der AG am Lise-Meitner-Gymnasium Geldern ist für das kommende Schuljahr geplant.

(RP)