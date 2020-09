Großeinsatz am Gefängnis in Geldern-Pont : Gefangener bringt Wachmann in seine Gewalt

Gefangener bringt Wachmann in seine Gewalt

Großeinsatz am Gefängnis in Geldern-Pont

Pont Ein Strafgefangener hat einen Mitarbeiter mit dem Messer bedroht. Er konnte später überwältigt werden.

Mit massiven Kräften war die Polizei am Mittwoch an der Justizvollzugsanstalt Pont im Einsatz. Die Rede war zunächst von einer Sicherheitsstörung im Gefängnis. Inzwischen gab die Polizei weitere Details bekannt. Danach hatte ein 31 Jahre alter Strafgefangener einen Mitarbeiter der JVA in seine Gewalt gebracht. Der 31-Jährige hatte sich auf bislang unbekanntem Wege ein Messer besorgt und den Mitarbeiter damit bedroht. Der Vorfall ereignete sich im gesicherten Außenbereich der Anlage.