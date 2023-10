Ponter gewinnt Kurzfilm-Preis „Jeder große Regisseur hat mit Kurzfilmen angefangen“

Josef und Luise sitzen am Küchentisch in einer einsamen Hütte im Wald. Sie essen Kuchen. An der Wand hingen Fotos. Von Josef, von Luise, von kleinen Kindern. „Ist alles in Ordnung?“, fragt Luise ihren Mann. „Ja, ich bin so froh, dass du bei mir bist“, antwortet Josef. „Auch wenn die Zeit kommt. Unsere Kräfte bleiben vereint. Unser Geist bleibt vereint. Unser Hier und jetzt und unsere Erinnerungen sind verewigt. Auch wenn du manches vergisst, tief in dir ist alles da. Nichts auf dieser Welt kann uns unserer Erinnerungen nehmen“, sagt Luise. Josef holt eine Polaroid-Kamera, macht Fotos von sich und seiner Frau. Die leise Klaviermusik, die die ganze Zeit im Hintergrund läuft, wird lauter und schneller, das Ehepaar tanzt. Dann wird Nacht, die Musik wird wieder langsamer. Josef sitzt immer noch am Tisch, alleine. Draußen ist es dunkel. Er schaut sich die Fotos an, die er gemacht hat. Darauf ist nur zu sehen, er ganz alleine. Luise existiert nur noch in seinem Kopf.