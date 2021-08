Mögliche Explosionsgefahr in Geldern-Pont : Häuser nach versuchter Geldautomaten-Sprengung evakuiert

Die Polizei meldet eine versuchte Geldautomatensprengung in Pont. Foto: dpa/Friso Gentsch

Pont Unbekannte haben offenbar in der Nacht zu Montag versucht, einen Geldautomaten in Pont bei Geldern zu sprengen. Die Polizei hat zunächst nicht ausschließen können, dass sich dort noch weiterer gefährlicher Sprengstoff befindet. Mittlerweile konnten alle in ihre Häuser zurück.

(RP) Der Geldautomat der Volksbank an der Ponter Dorfstraße sollte offenbar gesprengt werden. Wie die Polizei meldete, wollte ein Kunde am Montagmorgen Geld aus dem Automaten ziehen. Er bemerkte verdächtige Veränderungen an dem Gerät. Der Mann informierte die Polizei über den Notruf.

Spezialisten des Landeskriminalamtes wollten den möglichen Tatort noch am Morgen untersuchen. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Sprengstoffreste am Automaten befanden, wurden die Anwohner im Umkreis der Bank durch die Einsatzkräfte informiert.

Einige Personen mussten ihre Häuser verlassen. Anwohner im weiteren Umkreis wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Ponter konnten am Morgen in ihre Häuser zurückkehren. Die Kriminalpoliziei ist noch vor Ort,sichert Spuren und will die Videoaufzeichnungen auswerten.