Nächtliche Spritztour in Walbeck : Polizei stoppt 15-Jährigen am Steuer

In Walbeck stoppte die Polizei den Wagen (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Walbeck In der Nacht zu Sonntag stoppte die Polizei in Walbeck ein Auto. Am Steuer saß ein 15-Jähriger, der mit seinen beiden 13-jährigen Cousins eine Spritztour machte.

Am Samstag um 2.35 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Geldern einen Pkw, der in Walbeck unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Wagen von einem 15-Jährigen aus Ostfriesland gelenkt wurde, der mit dem Auto seines Onkels aus Geldern unterwegs war.

Mit im Auto saßen seine beiden 13-jährigen Cousins. Die drei Jungen gaben an, eine Spazierfahrt machen zu wollen. Dazu hätten sie sich nachts aus dem Haus geschlichen und den Schlüssel des Pkw mitgenommen.

Die Drei wurden zu ihren Eltern nach Hause gebracht.

(möw)