Autos in Geldern in Flammen : Polizei nimmt Verdächtigen nach Autobränden fest

Foto: Feuerwehr/Feuerwehr Geldern 9 Bilder Autos in Geldern in Flammen

Geldern/Weeze Gleich sieben Autos standen am Montagabend in Geldern in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Mann aus Weeze wurde festgenommen.

Von Sebastian Latzel

Es war eine Nacht, die die Feuerwehrleute in Geldern so auch noch nicht erlebt haben. Gleich sieben Autos standen in Flammen, außerdem brannten mehrere Mülltonnen. „So etwas hat es bei uns noch nicht gegeben“, sagt Andre Bardoun, Leiter der Feuerwehr Geldern. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Die Liste der Einsätze ist ellenlang. Um 21.08 musste die Feuerwehr am Montag zum ersten Mal ausrücken. Bei einem Schrotthandel an der Liebigstraße brannte ein Pkw. Danach ging es Schlag auf Schlag weiter: 21.44 Uhr zwei brennende Autos an der Breslauer Straße, 22.05 Uhr brennender Pkw an der Robert-Bosch-Straße, 22.30 Uhr an der Friedrich-Spee-Straße. Am Issumer Tor brannte um 22.45 Uhr eine Mülltonne, fast gleichzeitig ein Pkw am Ostwall. Danach war etwas Ruhe bis um 23.30 Uhr eine Mülltonne am Ostwall brannte und schließlich noch in der Gelderstraße hinter dem Kino ein Pkw in Flammen stand (23.39 Uhr).

Glücklicherweise war die Feuerwehr immer rechtzeitig gerufen worden. Die Einsatzkräfte konnten die Brände schnell löschen. „An zwei oder drei Stellen wäre es sonst richtig gefährlich geworden, weil die Fahrzeuge nah an der Hauswand standen“, sagt Bardoun. Die Fahrzeuge hätten fast alle einen Totalschaden.

Beim Brand an der Gelderstraße hatte es einen lauten Knall gegeben, als ein Reifen am Wagen platzte. Daraufhin war der Bereich den Fahndern aufgefallen, die in der Nähe einen Mann antrafen, der sich dort verdächtig verhielt. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten ihn auf die Wache. Es handelt sich bei ihm um einen 42-Jährigen aus Weeze. Durch den Wohnort stellt sich die Frage, ob der Mann auch für die Brände in Weeze verantwortlich sein könnte. Wie berichtet, hatten auch dort mehrere Autos in Flammen gestanden. „Natürlich gehört es zu den Ermittlungen, auch solche Zusammenhänge zu prüfen“, sagt Manuela Schmickler, Sprecherin der Kreispolizei Kleve. In Geldern hatte es im September auch in der Tiefgarage der Sparkasse gebrannt.

Der Verdächtige sollte wieder auf freien Fuß gesetzt werden, weil er einen festen Wohnsitz hat.

Es bestehe kaum ein Zweifel daran, dass es sich bei den Vorfällen um Brandstiftung handle. „Wenn nacheinander so viele Pkw brennen, auch noch in einem zeitlichen und örtlichen Zusammenhang, muss man einfach von Brandstiftung ausgehen“, so Manuela Schmickler. Offenbar wurde das Feuer immer am Reifen gelegt.

Die Feuerwehr ist froh, dass die Polizei einen Mann gefasst hat. „Wir hoffen, dass damit dann auch der Schuldige für die Brände gefunden ist“, so Bardoun. Die Feuerwehr war mit 26 Leuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Wegen der Vielzahl der Brände wurde teilweise gleichzeitig an zwei Orten gelöscht.