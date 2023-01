Wache in Geldern Mädchen schrieb vor 12 Jahren eine Bewerbung an die Polizei — Das ist daraus geworden

Und wenn man von der Polizei „gesucht“ wird, dann gehört es sich ja auch, sich bei der Behörde zu melden. Also nahm Lea Kontakt zur Polizei und der Sprecherin der Kreispolizei Manuela Schmickler auf. Die war nämlich damals mit in die Organisation des Tages der offenen Tür in Geldern einbezogen gewesen und hatte den netten Zettel aufbewahrt. Ende des Jahres war er ihr wieder in die Hände gefallen. Das brachte die Idee von der Suche nach Lea ins Rollen. Denn die Polizeisprecherin hatte im Kopf kurz durchgerechnet: Lea müsste heute so alt sein, dass es bei ihr mit dem Beruf ernst wird. Denn anhand des Schriftbildes war zu sehen, dass das Mädchen in der ersten oder zweiten Klasse gewesen sein muss, als sie den Brief schrieb. Knapp zwölf Jahre später wird sie zwischen 18 und 20 Jahre alt sein.