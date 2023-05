Täter ist möglicherweise bewaffnet Polizei fahndet mit Foto nach Spielhallen-Räuber

Der Tatverdächtige betrat am Samstag, 24. Dezember, gegen 7.15 Uhr die Spielhalle an der Issumer Straße. Er bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und forderte sie auf, Geld herauszugeben. Die Frau war geschockt und dadurch handlungsunfähig, also nicht imstande, dem Räuber das Geld auszuhändigen.