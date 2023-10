Dreister Diebstahl aus Geschäft in Geldern Polizei fahndet mit Foto nach Handy-Dieben

Bereits am Donnerstag, 13. Juli, betraten die beiden unbekannten Täter nach Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr das Mobilfunkgeschäft an der Issumer Straße in Geldern. Sie schauten sich zunächst die dort ausgestellten Mobilfunkgeräte an. Dann trennten sie die jeweiligen Sicherungskabel durch und rannten mit den gestohlenen Mobiltelefonen aus dem Geschäft hinaus. Ein Zeuge versuchte noch, die Verfolgung aufzunehmen, konnte die beiden Tatverdächtigen aber nicht mehr einholen. Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit. Sie hat eine Aufnahme der Überwachungskamera des Geschäftes veröffentlicht und fragt: „Wer erkennt einen der beiden Männer auf dem Foto?“