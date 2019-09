Diskussion um Mehrweggebot : Plastik soll aus Geldern verschwinden

Geldern Ausgetrunken und den Becher in den Müll – das soll es bei Veranstaltungen in Geldern nicht mehr Geben. Die Grünen fordern ein Mehrweggebot bei Essen und Getränken. Das könnte aber auch Probleme mit sich bringen.

Verbot Plastikgegenstände, für die es bessere Alternativen gibt, sollen ab 2021 in allen EU-Staaten verboten sein. Unterhändler des EU-Parlaments haben sich am 18. Dezember 2018 mit den Staaten auf eine entsprechende Regelung geeinigt. Die Staaten müssen noch zustimmen, was aber als Formalie gilt. Verboten werden sollen Einmal-Gegenstände wie Plastikbesteck, Geschirr, Strohhalme, Wattestäbchen oder Verpackungen aus Styropor.

Bei der Gelderner Pfingstkirmes, der Straßenparty und dem Straßenmaler-Festival schenken die Wirte Getränke bereits ausschließlich in Gläsern aus, heißt es in dem Antrag. Die Gäste müssen Pfand zahlen und die Gläser wieder abgeben. Auch bei Brauchtumsveranstaltungen wie Schützenfesten und Pfarrfesten gebe es hauptsächlich Gläser.

Eyller See in Kerken

Eyller See in Kerken : Politik unterstützt den Kampf um Dauerwohnrecht

Das Essen auf Festen wird bereits auf vielen Festen auf Papier- und Papp statt auf Plastiktellern serviert. Auch Alternativen aus Holz, Bambus oder Zuckerrohr hätten bereits einige Gastronomen im Angebot. Die Grünen fordern, die Verwendung von umweltfreundlichen oder kompostierbaren Materialien jetzt auch in einer Satzung festzuschreiben. Im Bereich Tourismus und Kulturbüro bestünde zudem die Möglichkeit, nur solche Veranstaltungen in Geldern zuzulassen, die ein umweltverträgliches Veranstaltungskonzept vorweisen.

Bewusst ist den Grünen um Fraktionssprecher Wieland Fischer hingegen, dass ein Mehrweggebot auch Probleme mit sich bringen könnte. So könnte das Verbot von Einweggeschirr die Auswahl an Speisen und Getränken bei Festen einschränken. Denn einige Gerichte wie Pommes oder Slush-Eis würden in vielen Fällen nicht direkt an Ort und Stelle verzehrt.